На эстонском КПП «Нарва» скопилась очередь из желающих попасть в Россию

На эстонском контрольно-пропускном пункте «Нарва» скопилась очередь из желающих попасть в Россию. Ажиотаж возник из-за деятельности госорганов Эстонии, объяснил и ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни.

«Сегодня опять образуются очереди на эстонской стороне. Причины те же, что и в прошлый раз. Связаны с деятельностью эстонских государственных органов. На российской стороне очередей нет», — уточнили в таможне.

Эстонские власти сократили на четыре часа режим работы пункта пропуска «Нарва» с 15 июня. Теперь пешеходы смогут пройти через него с 07:00 до 19:00 по московскому времени. Главное успеть пересечь эстонский КПП, так как российский работает круглосуточно.

Ранее многолюдные очереди образовались около контрольно-пропускного пункта в Нарве для прохода в Ивангород в преддверии Дня Победы.