Умер 99-летний ветеран ВОВ и почетный гражданин Воронежа Дмитрий Колодезный

В Воронеже скончался ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Дмитрий Колодезный. Ему было 99 лет, сообщил в «Максе» глава города Сергей Петрин.

«Сегодня на сотом году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Воронежа Дмитрий Дмитриевич Колодезный», — уточнил градоначальник.

Петрин добавил, что Колодезный служил на Дальнем Востоке. После военной службы фронтовик работал водителем скорой помощи в Калачеевской районной больнице. В 70‑х годах ветеран работал шофером в колхозе «Большевик», а с 2009 года жил в Воронеже.

На фронт Колодезный ушел летом 1943 года. Тогда он служил в составе первого Дальневосточного фронта 300-й стрелковой дивизии. Колодезный был командиром. 16 сентября 1945 года участвовал в Параде Победы в Харбине в честь победы СССР над Японией.

Колодезный был награжден орденами и медалями, в числе которых орден Отечественной войны II степени и медаль «За победу над Японией».