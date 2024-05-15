Мурашко высказался о списке лекарств, «запрещенных» для водителей | 360°

Общество 15 мая 2024, 12:46 Мурашко высказался о списке лекарств, «запрещенных» для водителей Мурашко назвал рекомендательным список «запрещенных» для водителей лекарств Unsplash

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Публикуемый в СМИ и соцсетях список препаратов, которые якобы запрещены для приема водителями, нормативно не отрегулирован. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщило РИА «Новости».

«Этот список не носит никакого нормативного регулирования. Это выборка, которую делали эксперты из инструкций препаратов», — заявил глава Минздрава.

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Ранее в Сети появилась информация о списке лекарств, которые якобы запрещается принимать водителям под угрозой административной ответственности. Среди них — «Терафлю», «Антигриппин», «Звездочка», «Супрастин». Эти препараты оказывают негативное влияние на внимание и скорость реакции водителей, а за их прием автомобилистов будто могут штрафовать и даже лишать водительских прав.

В Минздраве отмечали, что опубликованный перечень препаратов, содержащих психотропные, седативные вещества, этиловый спирт или наркотические анальгетики, носит только информативный характер. Перечень не является проектом нормативного акта и тем более не устанавливает запрет на прием этих лекарств.