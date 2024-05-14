Минздрав представил список запрещенных лекарств при управлении автомобилем | 360°

Общество 14 мая 2024, 23:16 Минздрав представил список запрещенных лекарств при управлении автомобилем Минздрав представил лекарства, после приема которых нельзя садиться за руль РИА «Новости»

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Минздрав РФ назвал безрецептурные лекарственные средства, после приема которых нельзя управлять автомобилем. Список препаратов опубликовал председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в Telegram-канале.

В перечень вошли 74 средства, в том числе «Максиколд», «Терафлю», «Антигриппин», «Звездочка», «Супрастин», «Спазмалгон», «Кетанов», «Корвалол» и многие другие.

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По мнению медиков, они оказывают негативное влияние на внимание и скорость реакции водителей.

В сообщении предупредили, что при обнаружении следов этих препаратов в крови человека, управляющего машиной, его могут лишить прав и наложить штраф в размере до 30 тысяч рублей.

МВД РФ также предложило лишать прав тех водителей, которые используют скрытые номера. Новую инициативу поддержали в правительстве.