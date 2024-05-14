Минздрав представил список запрещенных лекарств при управлении автомобилем | 360°

14 мая 2024, 23:16
Минздрав представил список запрещенных лекарств при управлении автомобилем
Минздрав представил лекарства, после приема которых нельзя садиться за руль
Минздрав РФ назвал безрецептурные лекарственные средства, после приема которых нельзя управлять автомобилем. Список препаратов опубликовал председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в Telegram-канале.
В перечень вошли 74 средства, в том числе «Максиколд», «Терафлю», «Антигриппин», «Звездочка», «Супрастин», «Спазмалгон», «Кетанов», «Корвалол» и многие другие.
Реклама
По мнению медиков, они оказывают негативное влияние на внимание и скорость реакции водителей.
В сообщении предупредили, что при обнаружении следов этих препаратов в крови человека, управляющего машиной, его могут лишить прав и наложить штраф в размере до 30 тысяч рублей.
МВД РФ также предложило лишать прав тех водителей, которые используют скрытые номера. Новую инициативу поддержали в правительстве.
Штрафы
МВД РФ
Лекарства
Минздрав
Машины
Водители
Реклама
Реклама