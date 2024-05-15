В Минздраве прокомментировали публикацию списка лекарств, запрещенных перед вождением | 360°

Общество 15 мая 2024, 00:13 В Минздраве прокомментировали публикацию списка лекарств, запрещенных перед вождением Минздрав: опубликованный список лекарств не является проектом нормативного акта Freepik

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Минздрав прокомментировал информацию о лекарствах, после принятия которых якобы нельзя садиться за руль. Пост опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Официально заявляем: представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение», — сказано в сообщении.

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В Минздраве отметили, что опубликованный перечень препаратов, содержащих психотропные, седативные вещества, этиловый спирт или наркотические анальгетики — носит только информационный характер.

Некоторые лекарства действительно оказывают негативное действие на навык вождения, потому что снижают скорость реакции и вызывают сонливость. Управлять автомобилем после приема подобных препаратов настоятельно не рекомендуют, объяснили в ведомстве.

Ранее председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов со ссылкой на Минздрав опубликовал в Telegram-канале перечень препаратов, употреблять которые нежелательно автомобилистам перед вождением. В список вошли 74 лекарства, среди которых популярные «Терафлю», «Супрастин», «Звездочка» и «Корвалол».