Фейк: водителей будут штрафовать за прием лекарств | 360°

Общество 15 мая 2024, 12:18 Фейк: водителей будут штрафовать за прием лекарств Данные о штрафах для водителей за лекарства из списка Минздрава оказались фейком Unsplash

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В Сети стали активно распространять информацию о списке лекарственных препаратов, которые якобы запрещается принимать водителям под угрозой административной ответственности. Эти сообщения оказались недостоверными.

Фейк

В Telegram-каналах появился список, состоящий из 74 наименований препаратов. Авторы сообщений утверждали, что этот перечень опубликовал Минздрав. Они также заявляли, за что за избыточную концентрацию веществ из этих препаратов водителей могут штрафовать на сумму в 30 тысяч рублей и даже лишать водительских прав.

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Правда

В Минздраве эти данные опровергли. В пресс-службе министерства отметили, что автомобилистам не будет грозить ответственность за употребление препаратов из опубликованного списка. По информации Министерства здравоохранения, перечень не является проектом нормативного акта и тем более не устанавливает запрет на прием этих лекарств.

Ведомство подчеркнуло, что в список включили препараты, в которых содержатся седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики или этиловый спирт. Этот перечень носит информационный характер и является напоминанием для водителей о том, что некоторые лекарства могут негативно влиять на способность управлять машиной. Это связано с тем, что указанные в списке препараты снижают быстроту реакции, вызывают сонливость и другие эффекты, из-за которых рекомендуется воздержаться от вождения автомобиля.

Составленный Минздравом список препаратов, опасных для водителей, является информационным, и автомобилистов не будут штрафовать за прием лекарств из этого перечня. Информация об административной ответственности и санкциях оказалась недостоверной.

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