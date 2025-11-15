Москвичей ждет снег и гололедица в субботу

В Москве в субботу, 3 декабря, будет мокрый снег, гололедица и температура до +3 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Центральной России в течение дня погода будет определяться тыловой частью циклона.

«В Москве и по области ожидается облачная, к вечеру с прояснениями погода, до 15 часов будут идти осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега — выпадет еще 11 миллиметров, поздним вечером — гололедица», — рассказал Тишковец.

Температура воздуха колеблется от 0 до +3 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до нуля, возможен слабый заморозок. Снежный покров будет высотой один-два сантиметра.