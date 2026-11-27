Синоптик Леус: в пятницу в Москве пройдет небольшой снег с северным ветром

Ушедший на Урал циклон в своей тыловой части продолжает влиять на погоду в столичном регионе. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в телеграм-канале .

«Повинуясь сформированным им в атмосфере северным потокам, в регион будут поступать очаги снега и холодные воздушные массы, что удержит температуру немного ниже климатической нормы», — отметил метеоролог.

Ветер продолжает дуть с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 752 миллиметров ртутного столба, превысив норму. Местами пройдет небольшой снег.

В пятницу температура будет стабильной -1…-3 градуса в Москве, 0…-5 — в области. В субботу немного похолодает: ночью — -3…-5 градусов, днем — -2…-4.

После затяжной теплой и сухой осени балканский циклон 24–25 ноября засыпал Москву и всю центральную Россию снегом. Температура установилась ниже нуля, синоптики предрекли, что он лег до весны.