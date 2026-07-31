Московский суд заочно арестовал Жанну Немцову по статье УК

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца журналистку и общественного деятеля Жанну Немцову — дочь политика Бориса Немцова. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Следствие предъявило Немцовой обвинение в преступлении, связанном с деятельностью иностранной или международной организации, признанной нежелательной в РФ.

Суд постановил исчислять срок ареста с момента фактического задержания женщины в России. Если ее передадут российским правоохранительным органам после экстрадиции или депортации, отсчет начнется с даты передачи.

Ранее суд заочно арестовал комика Семена Слепакова*. После этого его объявили в розыск: следствие завершило дело о нарушении обязанностей иноагента.