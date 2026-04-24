Суд заочно арестовал Слепакова

Басманный суд Москвы заочно арестовал юмориста Семена Слепакова* по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Инстанция избрала меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента депортации или экстрадиции на территорию России либо после фактического задержания.

Суд установил, что в течение года Слепакова* дважды привлекали к административной ответственности по указанной статье. Находясь за рубежом, он распространял в социальной сети материалы без указания, что они произведены иностранным агентом.

Ранее рэпера Мирона Федорова*, известного как Oxxxymiron*, повторно объявили в розыск за злостное уклонение от обязанностей иностранного агента.

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.