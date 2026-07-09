Известного комика Семена Слепакова* объявили в розыск. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела об уклонении от выполнения обязанностей иноагента против комика. Находясь за границей, он размещал в соцсетях материалы без предписанной законом маркировки.

Все материалы и доказательства подготовили для передачи в суд.

В апреле Слепакова* заочно арестовали на два месяца с момента депортации или экстрадиции на территорию России либо после фактического задержания. В 2023 году ему присвоили статус иностранного агента. Комик не раз выпускал материалы, оскорбляющие бывших сограждан.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.