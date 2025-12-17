Московских пенсионерок привели на экскурсию к дому Долиной

Пенсионеров начали водить на экскурсии к дому певицы Ларисы Долиной в Хамовниках. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, опубликовавший видео с толпой пожилых женщин во дворе.

Авторы заявили, что участницам рассказали историю с квартирой артистки, которую она потеряла.

«Я очень хочу состариться и продать свою квартиру», — заявила экскурсовод, отвечая на вопрос автора видео о том, как она относится к «схеме Долиной». Ее ответ насмешил собравшихся пенсионерок.

Коллегия по гражданским делам Верховного суда России в минувший вторник, 16 декабря, вынесла решение, что право на спорную квартиру осталось за покупательницей Полиной Лурье.

Таким образом, все решения нижестоящих судов по иску Долиной о признании сделки недействительной больше не действуют.

Также коллегия распорядилась начать рассмотрение иска Лурье по выселению артистки и ее родных из занимаемой квартиры. Московский городской суд объявил, что слушание пройдет 25 декабря.