Верховный суд отказал адвокату Долиной в закрытом процессе
Полина Лурье приехала на заседание Верховного суда по делу о квартире Долиной
Рассмотрение дела об оспаривании сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной началось в Верховном суде России. На заседании впервые появилась покупательница недвижимости Полина Лурье, сообщил корреспондент 360.ru.
Представляющий интересы артистки адвокат подал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, чтобы не нарушать личные границы своей клиентки. Сама Долина на заседание не явилась.
Верховный суд отказал в закрытии процесса, подчеркнув, что тема стала очень резонансной, поэтому требует открытости. Кроме того, работающим в зале журналистам разрешили вести запись процесса и транслировать заседание в прямом эфире.
Верховный суд России приступил к рассмотрению жалобы на решения нижестоящих инстанций по искам Ларисы Долиной к Полине Лурье, благодаря которым артистка вернула себе проданную квартиру.
Представляющая интересы покупательницы недвижимости, адвокат Светлана Свириденко ранее сообщала, что Лариса Долина предлагала ее клиентке пойти на мировое соглашение с возвращением 112 миллионов рублей, потраченных на покупку квартиры.
При этом артистка попросила рассрочку на несколько лет и не учитывать инфляционные издержки. Свириденко подчеркнула, что Лурье на такие условия не согласилась и подала заявление в Верховный суд.