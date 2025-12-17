Слушание по иску в рамках дела Долиной пройдет 25 декабря

Суд в Москве назначил на 25 декабря заседание по делу с квартирой Долиной

Московский суд определил дату слушания по исковым требованиям в рамках судебного разбирательства между певицей Ларисой Долиной и покупательницей ее квартиры Полиной Лурье. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«В Московский городской суд из Верховного суда Российской Федерации поступило на новое апелляционное рассмотрение в части требований гражданское дело по спору между Ларисой Долиной и Полиной Лурье», — заявили в инстанции.

Заседание назначили на 25 декабря.

Ранее доктор юридических наук глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас заявил, что Верховный суд вернул практику к норме, сохранив право на квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

Он призвал проверить компетентность судей, которые первоначально рассматривали ее дело. Из-за их действий появились новые мошеннические схемы с недвижимостью.