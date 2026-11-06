Мошенники начали обманывать россиян, заманивая дешевыми MacBook от Apple

Мошенники открывают фиктивные онлайн-магазины и телеграм-каналы, где предлагают приобрести новый MacBook от Apple по заниженной стоимости. Об этом сообщил председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин в беседе с газетой «Известия» .

По его словам, покупателей привлекают обещаниями эксклюзивных партий и мгновенной доставкой из других стран, но после получения денег «продавцы» пропадают.

«Мошенникам даже не нужно взламывать устройства или банковские системы. Достаточно убедить человека добровольно перевести деньги», — сказал он.

Эксперт отметил, что сейчас почти любой злоумышленник способен с помощью ИИ сделать сайт, картинки с рекламой, отзывы и даже фальшивые видео.

Отдельную угрозу несут поддельные платежные страницы, через которые мошенники выманивают данные банковских карт.

Ранее стало известно, что мошенники запустили схему с ИИ-сервисами для причесок.