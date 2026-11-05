ИТ-эксперт Кучава назвал политику и близких стоп-темами при разговоре с мошенниками

Шутки о политике, армии, государстве и близких людях могут обернуться шантажом при разговоре с телефонными аферистами. Об этом сайту «Абзац» рассказал ИТ-эксперт Галактион Кучава.

Специалист подчеркнул, что любые подобные высказывания злоумышленники способны использовать для запугивания и психологического давления на жертву, даже если слова были безобидными.

Кучава также предостерег от попыток перехитрить аферистов и затягивать беседу. Во время длинного разговора преступники могут записать качественный образец голоса. Полученную биометрию мошенники способны применить для создания сообщений родственникам или махинаций с банковскими приложениями. Эксперт рекомендовал вовсе не вступать в диалог со злоумышленниками.