Морпехи поздравили россиянок с Международным женским днем

Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота записали видеооткрытку с поздравлением для женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Дорогие, любимые наши, с праздником весны и тепла вам! Помним и любим, низкий поклон от морпехов 810-й бригады за помощь, за веру в нас и наше святое дело, слава России! Там, где мы, там победа, победа будет за нами!» — сказали они.

Военнослужащие передали самые теплые пожелания, находясь на боевых позициях в Курской области.

Ранее президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Он подчеркнул значимую роль женщин в жизни страны, отметив их ответственность, любовь и неиссякаемую творческую энергию. Президент поблагодарил россиянок за успешное решение сложных задач как дома, так и на работе.