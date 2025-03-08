Владимир Путин особенно тепло поздравил одну категорию россиянок с 8 Марта
Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта и отметил их роль в жизни страны
Глава России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Обращение президента опубликовано на официальном сайте Кремля.
Президент России отметил важную роль женщин в жизни страны, указав на их ответственность, любовь и творческую энергию. Он поблагодарил россиянок за успешное решение сложных задач как дома, так и на работе.
Глава государства также добавил, что женская сила, красота и обаяние вдохновляют мужчин на поступки, мотивируют добиваться высоких целей и защищать своих близких и страну.
Самые теплые слова женщинам, которые сейчас там, где особенно трудно. Это участники специальной военной операции. Вы находитесь на разных ее участках: и во фронтовых госпиталях, и на передовой — и всегда с честью выполняете боевые задачи.
Владимир Путин
Президент России
Отдельно глава государства обратился к тем представительницам слабого пола, чьи близкие сейчас защищают будущее России. Путин отметил, что душевное участие, забота, любовь и верность женщин придают сил российским бойцам.
Ранее россиянок с 8 Марта поздравил и министр обороны России Сергей Белоусов.