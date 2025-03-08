Владимир Путин особенно тепло поздравил одну категорию россиянок с 8 Марта

Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта и отметил их роль в жизни страны

Президент России отметил важную роль женщин в жизни страны, указав на их ответственность, любовь и творческую энергию. Он поблагодарил россиянок за успешное решение сложных задач как дома, так и на работе.

Глава государства также добавил, что женская сила, красота и обаяние вдохновляют мужчин на поступки, мотивируют добиваться высоких целей и защищать своих близких и страну.