Многодетным предложили предоставить право свободного проезда по платным дорогам

Многодетным семьям предложили предоставить бесплатный проезд по федеральным платным трассам. Об этом рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии «Единая Россия» «Развитие туризма» Надежда Школкина, сообщила «Парламентская газета» . Запрос уже направили вице-премьеру Марату Хуснуллину.

«Внутренний туризм активно развивается. Все больше граждан изъявляют желание путешествовать по нашей прекрасной стране», — отметила Школкина.

В России, по ее словам, набирает популярность именно автомобильный туризм. Однако здесь есть одна проблема, указала она. Она связана со стоимостью проезда по платным трассам.

«Отдых зачастую остается недоступным для многодетных семей, в том числе из-за высоких тарифов на транспортные перевозки», — подчеркнула Школкина.

О необходимости развития туризма в России ранее говорил президент Владимир Путин. Глава государства поручил утвердить проект по созданию круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» и разработать единую цифровую платформу в сфере туризма.

По словам Путина, россияне должны путешествовать удобно и дешево. Он также поставил задачу сократить время пути от Москвы до черноморских курортов на поездах.