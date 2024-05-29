Президент Путин поручил создать цифровую платформу в сфере туризма
Владимир Путин поручил разработать единую цифровую платформу в сфере туризма. Информацию опубликовали на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации… обеспечить создание и функционирование единой цифровой платформы в сфере туризма», — указано в тексте поручения.
Ответственным глава государства назначил председателя правительства Михаила Мишустина. Срок исполнения — до 1 сентября 2024 года.
Путин не первый раз акцентирует внимание на теме развития туризма в стране. По его мнению, россияне должны путешествовать более удобно и дешево. Ранее глава государства поставил задачу сократить время пути от Москвы до черноморских курортов по железной дороге. Также президент рассказал о финансировании проекта «Пять морей и озеро Байкал». Как отмечал Путин, доходность от внутреннего туризма нужно увеличить до 5% ВВП.
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