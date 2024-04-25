Путин поручил сократить время движения поездов из Москвы до Черного моря | 360°

25 апреля 2024, 17:55
Путин поручил сократить время движения поездов из Москвы до Черного моря
Путин: поезда из Москвы должны доезжать до курортов Черного моря за 16 часов
Президент Владимир Путин поставил задачу сократить время пути от Москвы до черноморских курортов по железной дороге до 16 часов. Поручение прозвучало на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
В ходе выступления глава государства поручил представить предложения по развитию транспортного комплекса побережья Черноморья.
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Путин не первый раз акцентирует внимание на теме развития туризма в стране. По его мнению, россияне должны путешествовать более удобно и дешево. Для этого нужно расширять потенциал регионов России и предоставлять субсидии на туристические проекты.
Вклад внутреннего туризма в ВВП РФ в ближайшие 10 лет должен вырасти до 5%, отмечал в марте президент во время выступления на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
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Владимир Путин
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