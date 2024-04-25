Путин поручил сократить время движения поездов из Москвы до Черного моря | 360°

Общество 25 апреля 2024, 17:55 Путин поручил сократить время движения поездов из Москвы до Черного моря Путин: поезда из Москвы должны доезжать до курортов Черного моря за 16 часов РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поставил задачу сократить время пути от Москвы до черноморских курортов по железной дороге до 16 часов. Поручение прозвучало на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

В ходе выступления глава государства поручил представить предложения по развитию транспортного комплекса побережья Черноморья.

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Путин не первый раз акцентирует внимание на теме развития туризма в стране. По его мнению, россияне должны путешествовать более удобно и дешево. Для этого нужно расширять потенциал регионов России и предоставлять субсидии на туристические проекты.

Вклад внутреннего туризма в ВВП РФ в ближайшие 10 лет должен вырасти до 5%, отмечал в марте президент во время выступления на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.