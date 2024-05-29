Кабмину поручили утвердить проект по созданию новых круглогодичных курортов

Президент Владимир Путин поручил утвердить проект по созданию круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В список вошли места отдыха на побережьях Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного и Японского морей, а также озера Байкал.

Среди курортов: «Приморск» в Запорожской области, «Белая дюна» под Калининградом и «Санкт-Петербург Марина» в Северной столице, «Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане, «Новая Анапа» на Кубани и «Золотые пески» в Крыму, «Приморье» в Приморском крае и «Волшебный Байкал» в Бурятии и Иркутской области.

Путин сделал поручение правительству России, ответственный за его исполнение до 1 ноября — премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава государства также поручил разработать единую цифровую платформу в сфере туризма. Срок исполнения — до 1 сентября 2024 года.