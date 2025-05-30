Многодетных отцов в России предложили поощрять досрочной пенсией

Многодетных отцов следует отправлять на пенсию в 55-58 лет, чтобы признать их вклад в демографию и сохранить здоровье. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесет такое предложение в правительство, сообщила пресс-служба партии.

По задумке справедливороссов, отцы трех детей должны уходить на пенсию в 58 лет, четырех — в 57 лет, пятерых и более — в 55 лет. В 2022 году депутаты уже предлагали снизить пенсионный возраст для этой категории работников, но ни кабмин, ни Госдума не поддержали идею. Теперь эту тему подняли сами многодетные на встрече с президентом России Владимиром Путиным, и СРПЗ вновь обратится в правительство.

«Давайте хотя бы для многодетных отцов снизим пенсионный возраст! Это станет признанием их вклада в демографию и послужит не только повышению рождаемости, но и сокращению мужской смертности, увеличению продолжительности жизни наших мужчин», — уверен глава фракции Сергей Миронов.

Еще одну меру поддержки многодетных предложила первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Татьяна Буцкая. Она призвала привязать специальный QR-код из «Госуслуг» к сервисам вызова такси, чтобы предоставлять скидку на поездки.