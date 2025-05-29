В России обсудят льготы для многодетных отцов

Путин заявил, что власти думают о льготах для многодетных отцов

Правительство России обсуждает введение льгот для многодетных отцов. Об этом на встрече с удостоенными почетного звания «Мать-героиня» женщинами и награжденными орденом «Родительская слава» семьями в четверг по видеосвязи сообщил президент Владимир Путин.

Одна из участниц мероприятия попросила главу государства подумать о поддержке для многодетных мужчин, «потому что они и на работе, и в семье стараются помогать, чтобы почести не только мамам, но и папам».

«Что касается мужчин, мы уже давно это обсуждаем и думаем над этим», — ответил президент.

Путин добавил, что многодетные семьи — настоящие люди с сердцем и душой, а иметь таких друзей — почетно, надежно и приятно.

Ранее президент раскрыл россиянам секрет своей молодости. По его словам, главное — движение, а также цели в жизни, чтобы держать себя в тонусе и заниматься правильными делами.