Скидки на такси для многодетных. Депутат Буцкая объяснила механизм новой льготы

Депутат Буцкая: скидки на такси для многодетных по QR-коду еще не утверждены

Многодетные семьи в России получат скидку на такси. Для идентификации льготников единый паспорт многодетной семьи из «Госуслуг» синхронизируют с сервисами онлайн-заказа такси, сообщила 360.ru первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Татьяна Буцкая.

«Есть соответствующее поручение президента, наша задача — его выполнить. О том, как его выполнить, я вчера говорила на съезде Ассоциации такси [конференции „Современное такси“ в Екатеринбурге]», — сказала она.

Каждая многодетная семья в России кроме бумажного имеет электронное удостоверение на портале «Госуслуг» в виде QR-кода. Буцкая сообщила, что предстоит привязать его к агрегаторам вызова такси.

«Разумеется, без передачи личных данных. Это необходимо, чтобы каждый раз для члена многодетной семьи при вызове такси поездка была бы с особой преференцией. А какая это преференция, какая скидка, мы еще сейчас утверждаем», — объяснила депутат.

До сих пор такси не предоставляли многодетным каких-либо льгот, заявила она. Напротив, для пассажиров с детьми существовали надбавки.

Ранее специальные выплаты на такси ввели власти Подмосковья. Некоторые участники СВО и их дети-инвалиды получат 2,4 тысячи рублей на поездки.