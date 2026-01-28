Мобильные операторы перестали маркировать звонки из крупных банков

Крупнейшие мобильные операторы перестали маркировать звонки из Сбера, ВТБ и Альфа-банка пометкой «банк», как того требуют нормы по борьбе с мошенничеством. Об этом сообщил РБК .

Источники сообщили, что причина этого проста: банки так и не заключили с операторами договор, в котором пришли бы к соглашению о стоимости такой маркировки. При этом обе стороны обвиняют друг друга в невыполнении своей части обязательств.

Ранее мессенджер MAX запустил новую услугу, позволяющую определить, стоит ли брать трубку. Теперь он будет автоматически маркировать звонки, поступающие с незнакомых номеров или из-за границы. Для этого необходимо всего лишь обновить приложение.