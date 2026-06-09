Госдума приняла закон о самозапрете на входящие международные звонки
Законопроект, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, приняла Госдума во втором и третьем чтениях. Об этом сообщил ТАСС.
Это часть второго пакета мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству.
Установить запрет на прием входящих вызовов из других стран можно будет через «Госуслуги» или в многофункциональном центре. Снять ограничения дистанционно нельзя, необходимо лично прийти в МФЦ.
Операторов обязали маркировать все международные звонки. Порядок и формат маркировки позже установит правительство России.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил замглавы Минцифры Ивана Лебедева подготовить специалистов, которые смогут рассказывать о кибермошенничестве в вузах и в школах на «Разговорах о важном».