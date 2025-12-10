Как проконтролируешь? Реально ли обязать электросамокатчиков сдавать ПДД

Сенатор Артем Шейкин предложил ввести обязательное тестирование на знания правил дорожного движения для всех, кто ездит на электросамокатах. Насколько такое возможно, рассказал 360.ru автоюрист Лев Воропаев.

Он поддержал эту инициативу, но задался вопросом, как это реализовать на практике.

«Вот ездят тысячи людей на электросамокатах. Понятно, на арендных не будет допуска. А на собственных — личных, арендованных не через глобальные сервисы — как будут контролировать? Большой вопрос», — рассказал Воропаев.

Кроме того, по его мнению, могут возникнуть трудности с тем, чтобы пропустить через экзамены ожидаемый поток желающих.

Ранее депутаты Госдумы обратились к министру транспорта Андрею Никитину, предложив запретить курьерам передвигаться по тротуарам на электросамокатах.