Юрист Радько назвал опасным выезд курьеров на проезжую часть

Выезд курьеров на электровелосипедах на проезжую часть создает угрозу как для них самих, так и для водителей. Об этом ИА НСН заявил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Так юрист оценил предложение депутатов Госдумы убрать доставщиков с тротуаров на дороги и обязать их сдавать экзамены на знание ПДД. По словам эксперта, из-за неровных и грязных обочин курьеры виляют по проезжей части и рискуют задеть автомобили.

Радько усомнился, что проверка знаний снизит число аварий: знание теории не гарантирует аккуратного вождения. Кроме того, для введения экзаменов электровелосипеды сначала придется перевести в категорию полноценного транспорта и утвердить отдельную категорию прав.

Юрист также напомнил, что сейчас водительское удостоверение требуется только при мощности двигателя более 250 ватт, когда транспорт признается мопедом.