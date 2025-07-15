Росавиация приостановила поиски Ми-8Т в Хабаровском крае

Росавиация приостановила поиски пропавшего вертолета Ми-8Т в Хабаровском крае по причине неблагоприятных метеоусловий в районе возможного нахождения винтокрылой машины. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

По его словам, район поиска вертолета на северо-востоке Хабаровского края характеризуется горным ландшафтом.

«Задействованный для поиска ПСВС вертолет Ми-8Т авиакомпании „Дальнереченск Авиа“ вернулся в аэропорт дежурства Охотск. Вертолет Ми-8МТВ-1 МЧС России также вынужден вернуться в аэропорт базирования Магадан», — написал Кореняко.

Ми-8 летел в Магадан из Охотска, но в назначенное время не приземлился, радиомаяк не сработал, на связь экипаж до сих пор не вышел. Всего на борту находились пять человек, их текущее местоположение неизвестно. В СК начали начали проверку по признакам нарушения правил безопасности.