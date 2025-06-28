Три инцидента с авиацией произошли в России за один день

Росавиация расследует три авиаинцидента, произошедших за одни сутки в России

Всего за одни сутки, 27 июня, в нескольких российских регионах власти зафиксировали три происшествия с воздушными судами. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В Тверской области вынужденную посадку совершил вертолет Ми-8П авиакомпании «Газпром авиа».

Ситуацию ведомство классифицировало как «инцидент». Расследованием занимается Центральное межрегиональное управление Росавиации.

Частный легкомоторный гидросамолет «Борей» в тот же день рухнул на просеку под Томском в тайге. Здесь речь идет уже о «серьезном авиационном инциденте», его также расследуют.

При жесткой посадке «Борея» никто не пострадал, летчика пришлось эвакуировать вертолетом.

Наиболее серьезная ситуация с авиапроисшествиями сложилась в Краснодарском крае. В сочинской авиагавани столкнулись на рулежной дорожке два пассажирских самолета.