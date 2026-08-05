Минобороны объяснило, для чего увеличили численность вооруженных сил

Штатную численность вооруженных сил увеличили на 27 тысяч человек, чтобы сформировать отдельные военно-строительные подразделения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Штатную численность вооруженных сил увеличили на 27 тысяч человек, чтобы сформировать отдельные военно-строительные подразделения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

За последние годы изменился состав и численность ВС России, появились новые угрозы и возникла потребность в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры, пояснил генерал армии Анатолий Гребенюк. Привлекать гражданских подрядчиков зачастую невозможно из-за особых требований и режима секретности.

Также Гребенюк рассказал, какие объекты будут возводить новые подразделения. В конце июля российский лидер Владимир Путин увеличил штатную численность ВС России на 27 тысяч человек.