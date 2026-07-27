Путин увеличил штатную численность российской армии до 2,4 млн человек

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении численности ВС России. Документ разместили на официальном портале опубликования правовых актов.

Увеличение связано с созданием военно-строительных подразделений.

«Установить штатную численность ВС РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих», — отметили в документе.

При этом в июне численность уже увеличивали. Тогда в указе значилось 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих.

Ранее глава государства объяснял, что численность военных увеличивают для реализации комплексной программы переоснащения армии и флота: необходимы высококвалифицированные кадры.