Минюст признал иноагентами Милушкову, Драндина и проект «Континент»

Список иноагентов пополнила журналистка Полина Милушкова и политик Игорь Драндин. Об этом сообщил сайт Минюста.

Иноагентами также признали интернет-проект «Континент» и сообщество Frame, политика Дениса Билунова и бывшего учителя Максима Иванцова.

В феврале нежелательной в России иностранной организацией стала европейская криптовалютная биржа WhiteBit. Генпрокуратура уточнила, что структура финансировала ВСУ.

Также в реестр нежелательных организаций включили американский фонд International Women’s Media Foundation, украинский «Региональный центр прав человека» и финтех-группу W Group.

Ранее московский суд отменил приговор ведущей Татьяне Лазаревой*. В прошлом году артистку признали виновной в оправдании терроризма и уклонении от обязанностей иноагента. Ее заочно приговорили к семи годам колонии.