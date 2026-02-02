Четыре иностранные организации попали в список нежелательных в России
Минюст России внес четыре иностранных организации в список нежелательных. Перечень появился на сайте министерства.
Речь идет о европейской криптовалютной бирже WhiteBit, американском фонде International Women’s Media Foundation, украинском «Региональном центре прав человека» и финтех-группе W Group.
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность WhiteBit в России из-за финансирования киевского режима и ВСУ.
Ранее Московский городской суд отклонил жалобу журналиста Ильи Азара* на включение в реестр иноагентов. Этот статус ему присвоили из-за деструктивного характера о принимаемых органами публичной власти России решений.
* Признан иноагентом в России.