Мосгорсуд отменил приговор телеведущей Татьяне Лазаревой

Приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* отменили, решение принял Мосгорсуд. Об этом РБК сообщил адвокат Леонид Соловьев.

«Отменили, да. Нарушение подсудности, не тот суд рассмотрел ее дело. Должен был мировой судья, а рассмотрел районный», — сказал он.

Юрист уточнил ТАСС, что с такой просьбой выступил прокурор. Дело Лазаревой* передали мировому судье на новое рассмотрение.

Речь идет о деле против ведущей об уклонении от обязанностей иностранного агента. Районные суды не имеют права рассматривать такие материалы.

В прошлом году суд заочно приговорил Лазареву* к семи годам колонии за оправдание терроризма и уклонение от обязанностей иноагента. В декабре 2025-го ведущая обжаловала решение инстанции.

* Признана в России иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов.