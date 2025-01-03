Милонов сдержал обещание и отправился в новогодний рейд по борделям

Депутат Госдумы Виталий Милонов сдержал данное им обещание и отправился в новогодний рейд по публичным домам. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале .

«Зашел депутат Милонов с товарищами в бордель и встретили мигранта, трансгендера*, гомосексуалиста* и проститута. И все это один человек. Человек — нетрадиционный оркестр», — иронично написал парламентарий.

Ранее Милонов говорил, что сначала отметит праздник дома, а потом отправится в рейды по закрытию борделей и вейп-шопов в Петербурге.

До этого депутат прокомментировал новость о многоженстве в России, отметив, что люди, предлагающие его разрешить, подталкивают других к нарушению закона.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.