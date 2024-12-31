Милонов объявил о походе по борделям и вейп-шопам на новогодних каникулах

Депутат Госдумы Виталий Милонов пригрозил владельцам новых публичных домов Санкт-Петербурга закрытием заведений. В беседе с Telegram-каналом Shot парламентарий пояснил, что на время новогодних каникул намерен пройти рейдом по всем злачным местам своего округа.

«Планов много. Мне надо закрыть три или четыре вейп-шопа. По борделям пройдусь. На округе посмотрю — может, где-то открылись, надо закрыть», — заявил Милонов.

Депутат добавил, что также настаивает на создании в России новой новогодней традиции — праздновать без алкоголя. Он пояснил, что сам так поступает не первый год.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на вопрос о своих планах на время новогодних каникул заявил, что готовится к поездке на новые территории России.

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскрыла свои планы только на новогоднюю ночь. Она подчеркнула, что проведет ее вместе с родными и посмотрит обращение президента.

Пока Милонов устраивает рейды по публичным домам Санкт-Петербурга, на московском рынке интимных услуг цены в новогоднюю ночь выросли в пять раз. Сотрудницы эскорта объяснили рост цен нежеланием работать в праздник, а также чрезмерной активностью клиентов, которые используют последнюю ночь года для реализации самых безумных фантазий.