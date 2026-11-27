Мэр итальянского города Градара Филиппо Гаспери получил письмо от школьника, в котором тот просил помочь ему с подготовкой учебного проекта. В результате градоначальник приехал в Россию и встретился с мальчиком и его одноклассниками, сообщил в «Максе» губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По его словам, 12-летний школьник отправил Гаспери ссылку на туристический портал своего региона, чтобы познакомить иностранца с местными достопримечательностями. Мэр прибыл на Международный муниципальный форум и привез детям информационные буклеты и сувениры.

Также итальянец поблагодарил школьника за любопытство и помощь в развитии международных связей через культуру.

Ранее китайские студенты провели в Ногинске мастер-классы для школьников. Иностранцы познакомили детей с культурой своей страны, научив их делать фонарики и танцевать. Также студенты показали учащимся постановку «Красная шапочка».