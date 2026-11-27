Воспитанники балашихинского «Кванториума» Анастасия Коровина и Микаэл Акопян разработали робота, который умеет находить и собирать мелкий мусор. Прототип под названием «Граби», или Бобик, создавали около двух месяцев. Проект занял первое место на областном конкурсе технических устройств и моделей «Техноспорт» в Подольске в номинации «Робототехнические устройства».

Робот распознает предметы с помощью ультразвуковых датчиков, которые обнаруживают объекты на расстоянии до 50 сантиметров. Затем устройство подъезжает к мусору, захватывает его и отправляет в специальный бак. Разработчики объяснили, что сначала испытывали другую модель, которая следовала за ногой человека, словно собака. Так у робота и появилось неофициальное имя Бобик.

Теперь школьники планируют усовершенствовать конструкцию: сделать корпус устойчивым к влаге и пыли, увеличить размеры устройства и подготовить его к работе на улице.

Анастасия и Микаэл занимаются в Кванториуме четвертый год. Всего здесь обучаются около 1,5 тысячи детей по десяти направлениям, среди которых робототехника, информационные технологии, беспилотники и нанотехнологии. Ребята осваивают программирование и конструирование, постепенно переходя от учебных наборов к самостоятельному проектированию сложных устройств.