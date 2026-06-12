Медведев в День России измельчил в шредере фото западных политиков

Фото: Заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. / Медиасток.рф

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил соотечественников с Днем России. Пост появился в его телеграм-канале .

Политик опубликовал сгенерированный с помощью ИИ ролик, на котором он отправил в шредер портреты канцлера германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!» — написал Медведев в комментарии к видео.

Ранее россиян поздравили с борта МКС космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Они напомнили, что у России богатая история и культура, а ее сила — в единстве многонационального народа.

Поздравление президенту Владимиру Путину направил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он напомнил, что две страны всегда рука об руку шли на многовековом героическом пути.

Поздравил Путина и Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев.