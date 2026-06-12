Генсек ШОС поздравил Путина с Днем России

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев поздравил президента Владимира Путина с Днем России. Цитату из отправленного письма привели в телеграм-канале организации.

Ермекбаев отметил, что для решения масштабных задач, стоящих перед Российской Федерацией, необходимы собранность и твердость. Он выразил уверенность в том, что страна продолжит развиваться и сохранит стабильность.

Послание также передали председателю правительства Михаилу Мишустину, министру иностранных дел Сергею Лаврову и послу России в Китае Игорю Моргулову.

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году с целью противодействия терроризму, сепаратизму, экстремизму, наркотрафику, а также для развития экономического, научного и культурного партнерства. В ее состав входят Россия, Индия, Китай и еще целый ряд государств Евразии.

Ранее Путина поздравил лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Он напомнил, что две страны всегда рука об руку шли на многовековом героическом пути.