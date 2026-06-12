Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту Владимиру Путину в связи с Днем России. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Лукашенко поздравил коллегу и всех россиян с праздником и напомнил, что две страны всегда рука об руку шли на многовековом героическом пути.

«Российская Федерация — уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации», — отметил лидер республики.

Он пожелал Путину крепкого здоровья и выдающихся успехов во имя Отчизны, а россиянам — счастья и благополучия.

Ранее проведенный перед праздником опрос ВЦИОМ показал, что большинство граждан гордятся историей России. Порядка 78% сообщили, что считают предметом для гордости культуру и искуство страны, а 79% — природные богатства.