Медведев назвал сервис «Амина» для учета мигрантов эффективным

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что применяемое в Московском регионе приложение для биометрического контроля за въездом и перемещениями мигрантов «Амина» показало свою эффективность. Он рассказал в интервью «Ведомостям» , в сентябре стартует его второй этап.

«Одной из первых „ласточек“ стало мобильное приложение „Амина“, которое используется в Московском регионе для учета мигрантов, прибывших в безвизовом порядке. Этот эксперимент проводится с сентября прошлого года и показал свою эффективность», — сказал он.

Медведев добавил, что за год приложением воспользовались более 3,3 миллиона иностранных граждан, а на учете состоит 1,1 миллиона прибывших в Россию из безвизовых стран. Кроме того, внедрение «Амины» не только облегчило жизнь иностранцам, но и заставило их соблюдать российские законы.

Ранее в Подмосковье полицейские во время рейда задержали 228 мигрантов, 95 из которых оштрафовали за нарушение правил и сроков нахождения в России.