Медведев высказался о приезжающих в Россию мигрантах

Нужно создать в России условия, чтобы в страну приезжали соотечественники, разделяющие традиционные ценности. Такое заявление сделал на совещании по миграционной политике зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, запись опубликовали на странице политика в социальной сети «ВКонтакте» .

«Нужно сформировать все условия для того, чтобы в нашу страну приезжали соотечественники, специалисты высокого класса, мы действительно в этом заинтересованы, люди, которые разделяют традиционные российские ценности», — подчеркнул Медведев.

Политик также отметил, что нельзя допускать образования в России этнических анклавов, в которых зачастую процветает экстремизм и терроризм. Власти должны знать о цели приезда мигранта и о его местонахождении в стране.