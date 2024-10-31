Медведев заявил о недопустимости создания этнических анклавов в России

Медведев: нужно не допускать этнические анклавы для профилактики терроризма

Необходимо препятствовать образованию замкнутых этнических анклавов в России для профилактики терроризма и экстремизма. Такое заявление на совещании по миграционной политике сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, запись опубликовали на его странице в соцсети «ВКонтакте» .

«Препятствовать образованию замкнутых этнических анклавов, которые создают, прямо скажем, благодатную почву для распространения экстремизма и терроризма», — отметил Медведев.

Политик заявил, что необходимо знать, кто и зачем прибыл в Россию, где он живет и готов ли интегрироваться в российское общество.

Медведев также отметил, что пора положить конец приему в школы детей мигрантов, не знающих русский язык. От этого страдает общий уровень образования, считает зампред Совбеза.