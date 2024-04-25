Мать пострадавшей в щелковском детсаду девочки рассказала о ее самочувствии | 360°

25 апреля 2024, 21:29
Мать пострадавшей в щелковском детсаду девочки рассказала о ее самочувствии
Мать пострадавшей в щелковском детсаду девочки заявила, что ребенок сейчас чувствует себя нормально. От других комментариев женщина отказалась.
На вопрос журналистов, какие меры следует применить к воспитательнице, ставшей фигуранткой уголовного дела, она не дала ответа, но уточнила, что после случившегося женщина с их семьей не связывалась.
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Заведующая детсадом «Малышок» Татьяна Барсукова ранее заявила 360.ru, что на время проверки воспитателя отстранили от работы.
«На данный момент проводится проверка, воспитатель отстранен от работы», — заявила Барсукова.
В региональном ГСУ СК сообщали, что в отношении воспитателя возбудили дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
«Воспитатель во время прогулки детей ударила одного из них. В другой день она грубо оттащила за руку девочку», — уточнили в СК.
Следователи уже выясняют обстоятельства произошедшего.
Дети
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