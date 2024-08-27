Маск потребовал от Макрона объяснений по поводу задержания Дурова

Маск потребовал от Макрона ответить на вопросы по задержанию Дурова

Американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X прокомментировал публикацию президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ареста Павла Дурова и потребовал объяснить причины задержания предпринимателя. Об этом Маск написал в социальной сети X .

Маск попросил французского лидера подробнее рассказать о причинах ареста основателя Telegram.

«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», — отметил бизнесмен.

Макрон по поводу задержания россиянина лишь заявил, что это не связано с политическими мотивами.

Ранее Маск после задержания Дурова 24 августа во Франции заявил, что за этим может последовать усиление цензуры. Основатель SpaceX пошутил, что к 2030 году в Европе начнут казнить за лайки мемов в Сети.

Также Маск пояснил, что основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга не задержат, как Дурова, потому что глава американской компании сотрудничает с властями.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.