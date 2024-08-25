Маск объяснил, почему Цукерберга не задержат как Дурова

Маск: Цукерберга не задержат как Дурова, он сотрудничает с властями

Annabelle Gordon — CNP/Consolidated News Photos
Фото: Annabelle Gordon — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга не задержат, как владельца Telegram Павла Дурова, потому что он сотрудничает с властями. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х написал американский бизнесмен Илон Маск.

«У Instagram* есть огромная проблема с эксплуатацией детей, но Цука не задержат, поскольку он ограничивает свободу слова и дает правительствам тайный доступ к данным пользователей», — заявил Маск.

В первом комментарии по поводу ареста Дурова Маск написал, что за этим может последовать усиление цензуры. Бизнесмен пошутил, что к 2030 году будут казнить за лайки мемов в Сети.

Экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами предостерег Маска, что он может быть следующим. На что владелец соцсети Х ответил смайликом, выражающим 100%-ное согласие с этим заявлением.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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