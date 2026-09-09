Симоньян назвала сообщения о победе над раком преувеличением

Симоньян заявила о ремиссии и дальнейшем лечении после сообщений о выздоровлении

Телеведущая Маргарита Симоньян заявила, что сообщения о том, что она победила рак, несколько преувеличены. Об этом журналистка написала в своем канале на площадке «Макс» .

Телеведущая уточнила, что она действительно находится в ремиссии, но лечение все еще продолжается. Операцию провели год назад — риск активности онкоклеток сохраняется в течение пяти лет.

«Клетки моими пораженными лимфоузлами могли быть разнесены по всему телу, а могли быть не разнесены. И никто этого не знает, и выяснить это можно, только делая ПЭТ/КТ. Операция была год назад, поэтому у меня еще четыре года борьбы, как у всех девочек, которые болеют раком молочной железы», — поделилась Симоньян.

Ранее главный редактор RT отметила, что прошла обследование на рак, которое не выявило болезни.